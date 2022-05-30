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Spor

A Milliler Amerikan futbolu topuyla çalıştı

Uluslar Ligi maçlarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın bugünkü antrenmanında Amerikan futbolu topu kullanıldı.

IHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı, gününün ilk çalışmasını sabah saatlerinde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptıktan sonra, antrenmanın ikinci bölümü için sahaya geçti. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yapılan teknik ağırlıklı saha antrenmanında, dar alanda pas ve duran top çalışmalarının üzerinde duruldu. Antrenmanın bir bölümünde konsantrasyon ve reaksiyon artırmaya dönük olarak gerçekleştirilen çalışmada Amerikan futbolu topu kullanıldı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Cengiz Ünder de bugünkü sabah idmanında takımla birlikte çalıştı; izni devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, günün ikinci antrenmanını saat 17.30'da Riva'da yapacak.

  • A Milli Futbol Takımı
  • Amerikan futbolu topu
  • Stefan Kuntz

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