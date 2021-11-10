İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,816
  • EURO
    11,3456
  • ALTIN
    575.482
  • BIST100
    1616.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milliler, Cebelitarık'a hazırlanıyor
Spor

A Milliler, Cebelitarık'a hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 14:23 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:23
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde durdu.

Özellikle oyuncuların birbiriyle rekabet içerisinde olduğu duran top çalışmaları, neşeli anlara sahne oldu.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.