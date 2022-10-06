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Spor

A Milliler, FIFA sıralamasında geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45'inci oldu.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
A Milliler, FIFA sıralamasında geriledi
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FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi.

Toplam 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Brezilya1841,3-
2Belçika1816,71-
3Arjantin1773,88-
4Fransa1759,78-
5İngiltere1728,47-
6İtalya1726,14+1
7İspanya1715,22- 1
8Hollanda1694,51-
9Portekiz1676,56-
10Danimarka1666,57-
45Türkiye1460,14-3

  • A Milli Futbol Takımı
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  • FIFA dünya sıralaması

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