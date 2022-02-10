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Spor

A Milliler FIFA sıralamasında iki basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 13:48 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:48
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FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1828,45-
2Brezilya1823,42-
3Fransa1786,15-
4Arjantin1766,99+1
5İngiltere1755,52-1
6İtalya1740,77-
7İspanya1704,75-
8Portekiz1660,25-
9Danimarka1654,54-
10Hollanda1653,73-

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