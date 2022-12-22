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Spor

A Milliler, FIFA sıralamasında yükselişe geçti

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın aralık ayı sıralamasında bir basamak yükselerek bin 465 puanla 44. sırada yer aldı.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
A Milliler, FIFA sıralamasında yükselişe geçti
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra TakımPuanDeğişim
1Brezilya1840,77 -
2Arjantin1838,38+1
3Fransa1823,39+1
4Belçika1781,3-2
5İngiltere1774,19 -
6Hollanda1740,92+2
7Hırvatistan1727,62+5
8İtalya1723,56-2
9Portekiz1702,54 -
10İspanya1692,71-3
44Türkiye1465,38+1

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