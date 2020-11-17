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Spor

A Milliler Macaristan'da

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Budapeşte'ye geldi.

IHA17 Kasım 2020 Salı 16:50 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 16:50
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye yerel saatle 12.00’de geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, polis önlemleri altında Budapeşte’deki konaklayacağı otele yerleşti.

A Milli Futbol Takımı’nı Uluslararası Ferenc Liszt Havalimanı’nda Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve beraberindeki heyet karşıladı. Milliler, havalimanından otobüsle konaklayacakları otele polis eskortuyla geçti. Millilerin konaklayacağı otelin hemen yanındaki yollar polisler tarafınca yaya geçidine kapatılırken, alınan sıkı önlemler dikkat çekti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile milli kaleci Mert Günok, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena’da TSİ 21.00’de düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Milli takım, TSİ 21.30’da statta yapacağı antrenmanla Macaristan maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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