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Spor

A Milliler Türkiye'ye döndü

Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup elemelerinde veda eden A Milli Takım yurda döndü.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:16
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) grup aşamasında veda eden A Milli Takım, yurda döndü.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, buradan kendi araçlarıyla ayrıldı. Milli takım kafilesindeki futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmiş, son sırayı alarak EURO 2020'den elenmişti.

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