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Spor

A Milliler'de Avusturya hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
A Milliler'de Avusturya hazırlıkları sürüyor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte adalesinde zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydın bugün yapılan idmanda da yer almadı.

Sahada gerçekleştirilen ısınma bölümü, eğlenceli oyunlarıyla neşeli anlara sahne olurken, daha sonraki bölümde ise Avusturya karşılaşmasının taktiğine yönelik çalışmalar yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Takım kafilesi, yarın TSİ 17.30'da hava yoluyla Avusturya maçının oynanacağı Leipzig kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Leipzig Stadyumu'nda TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, toplantı öncesinde takım halinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

  • Milli Futbol Takımı
  • EURO 2024
  • Avusturya maçı

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