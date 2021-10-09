A Milliler'in Letonya mesaisi başladı

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:37

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmana dün akşam oynanan Norveç müsabakasının 11'inde yer almayan futbolcular katıldı.

Milli takım, pas ve çift kale taktik çalışmalar yaptı. Kaleciler, antrenör Michael Rechner nezaretinde çalışırken, diğer futbolcular ise fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda bir yenilenme idmanı yaptı.

A Milli Takım, akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek.

Ay-Yıldızlılar, daha sonra kamp oteline geçecek ve yarınki son antrenman öncesi istirahate çekilecek.