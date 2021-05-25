İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2021 Salı / 13 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milliler'in rakibi Azerbaycan, Antalya'ya geldi
Spor

A Milliler'in rakibi Azerbaycan, Antalya'ya geldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım ile Alanya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Azerbaycan Milli Takımı Antalya'ya geldi.

DHA25 Mayıs 2021 Salı 15:37 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 15:37
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs Perşembe günü Alanya'da hazırlık maçı oynayacağı Azerbaycan Milli Takımı, Antalya'ya geldi.

EURO 2020 öncesinde Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor. Ay-yıldızlıların hazırlık maçındaki rakibi Azerbaycan da Antalya'ya geldi. Havalimanından çıkış yapan Azerbaycan Milli Takımı futbolcuları, otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket etti.

A Milli Takım, perşembe günü Alanya Stadyumu'nda oynayacağı Azerbaycan ile tarihinde sekizinci kez karşılaşacak. 98 yıllık tarihinde şimdiye kadar 589 maça çıkan ay-yıldızlılar, Azerbaycan ile oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, Azerbaycan da 1 galibiyet aldı. İki takım arasında berabere sonuçlanan tek müsabaka 12 Nisan 2006'da Bakü'de oynandı. 1-1 biten maçta milli takımın golünü Hasan Kabze atarken, kaptan Burak Yılmaz A Milli formayı ilk kez o maçta giydi.

Türkiye ile Azerbaycan son kez 11 Ekim 2011'de karşılaştı. EURO 2012 elemelerinde Türk Telekom Arena'da oynanan maçı ay-yıldızlılar Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı.

Türkiye- Azerbaycan maçı, Alanya Stadyumu'nda 27 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.