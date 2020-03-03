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Spor

A Millilerin rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın rakipleri belli oldu. Milli Takım Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

03 Mart 2020 Salı 20:43 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 20:50

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Türkiye'yi kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.

Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.

A LİGİ

Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

Grup 3: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler

C LİGİ

Grup 1: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

Grup 2: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

Grup 3: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

Grup 4: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

Grup 1: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

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