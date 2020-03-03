A Millilerin rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi gerçekleştirildi ve A Milli Takımımızın da rakipleri belli oldu.
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.
Türkiye'yi kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.
Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.
A LİGİ
Grup 1: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda
Grup 2: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere
Grup 3: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz
Grup 4: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre
B LİGİ
Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya
Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya
Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya
Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya, Galler
C LİGİ
Grup 1: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ
Grup 2: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan
Grup 3: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan
Grup 4: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk
D LİGİ
Grup 1: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları
Grup 2: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık