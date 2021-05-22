A Millililere koronavirüs aşısı

AA 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:54 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:54

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takımı'nın bazı oyuncuları ve teknik kadrosu, Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdüren oyuncular ve teknik heyet, Serik Devlet Hastanesine geldi.

Futbolcular Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş ile teknik heyetten oluşan 11 kişilik kafileyi, başhekim Hüsnü Yusuf Kara karşıladı.

Hastanede ikinci dozları olan BioNTech aşılarını yaptıran A Milli Takımı kafilesi, işlemlerinin ardından kamp yaptıkları otele döndü.

Kafilenin dışında Cengiz Ünder de iki gün önce hastaneye gelerek aşısını yaptırmıştı.