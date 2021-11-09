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Spor

A Millliler salonda çalıştı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarını salonda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü

AA9 Kasım 2021 Salı 15:08 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 15:08
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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

Fitness salonunda iki grup halinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda stabilizasyon ve mobilizasyon çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Milliler, akşam yapacağı antrenmanla bu maçların hazırlıklarına devam edecek.

Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

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