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Spor

Aanholt: Dursun Özbek'e çok kızdım

Galatasaray'dan PSV'ye transfer olan Patrick van Aanholt, sarı kırmızılı takımdan ayrıldığı süreçle ilgili açıklama yaptı.

17 Eylül 2023 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Aanholt: Dursun Özbek'e çok kızdım
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Galatasaray'dan PSV'ye transfer olan Patrick van Aanholt, flaş bir itirafta bulundu.

Aanholt ayrılık süreciyle ilgili, "Her şey son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray başkanına (Dursun Özbek) çok kızdım ama sonrasında bir sorun çıkmadı ve yollarımızı iyi bir şekilde ayırdık." ifadelerini kullandı.

"KALMAK İSTİYORUM"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Hollandalı, "Crystal Palace'ta harika zaman geçirdim ama PSV gerçek bir aile kulübü. Geldiğimde zaten birçok oyuncuyu tanıyordum. Yurt dışına tekrar çıkar mıyım bilmiyorum. Eğer kulübüm benden memnun kalırsa kalmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaray ile 62 maça çıkan 33 yaşındaki sol bek, 3 gol ve 5 asist yaptı. PSV'de ise 28 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

  • galatsaray
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