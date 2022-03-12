Takvim 12 Mart 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:01

Beşiktaş'ta transfer listesinin bir numarasında Aaron Boupendza yer alıyor. Gabonlu yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın imza attırmayı planladığı Aaron Boupendza ligin bitmesiyle tatile çıktı. Takvim'in haberine göre Aaron Boupendza tatil dönüşü ise İstanbul'a gelecek. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Hatay forması giyen yıldız ismi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde.