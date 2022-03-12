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Spor

Aaron Boupendza Beşiktaş için geliyor

Aaron Boupendza'yı transfer gündemine alan Beşiktaş, Gabonlu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Aaron Boupendza'nın Katar Ligi'nin sona ermesiyle birlikte tatile çıktığı ve tatil dönüşünde ise İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Takvim12 Mart 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:01
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Beşiktaş'ta transfer listesinin bir numarasında Aaron Boupendza yer alıyor. Gabonlu yıldız oyuncuda flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

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Aaron Boupendza Al Arabi ile son maçına çıktı. Umm Salal maçında 79 dakika forma giyen Gabonlu oyuncu 2-0 kazanılan maçta sağ açık olarak forma giydi. Al Arabi bu galibiyetle sezonu 36 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Al Sadd'ın (1 maçı eksik) 23 puan gerisinde kaldı.

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Beşiktaş'ın imza attırmayı planladığı Aaron Boupendza ligin bitmesiyle tatile çıktı. Takvim'in haberine göre Aaron Boupendza tatil dönüşü ise İstanbul'a gelecek. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Hatay forması giyen yıldız ismi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması gündemde.

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