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Spor

Aaron Boupendza, FC Cincinnati'de!

Bir dönem Hatayspor forması da giyen Gabonlu yıldız oyuncu Aaron Boupendza, MLS ekiplerinden FC Cincinnati takımına transfer oldu.

13 Haziran 2023 Salı 18:05 - Güncelleme:
Aaron Boupendza, FC Cincinnati'de!
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Major League Soccer ekiplerinden FC Cincinnati, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza'yı transfer ettiğini duyurdu.

FC Cincinnati, Gabonlu golcü için Al-Shabab'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla 22 gol atarak o sezon Süper Ligi gol kralı tamamlayan Boupendza sezonun sonunda 4,25 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al- Arabi'ye transfer olmuştu.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 21 maçta 13 gol 3 asist kaydetti.

Boupendza'nın adı Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu.

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