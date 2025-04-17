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Spor

Aaron Boupendza'nın ölümü takımda kriz çıkardı! Yabancı oyuncular sahaya çıkmadı

Konutunun balkonundan düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza'nın kulübü Zhejiang FC, ilginç bir karar aldı. Çin ekibi, Boupendza'nın hayatını kaybettiği aynı gün Meizhou Hakka ile oynayacağı maça çıkma kararı alırken, takımdaki yabancı oyuncular ise bu karara tepki göstererek sahaya çıkmadı. Karşılaşma ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Dış Basın17 Nisan 2025 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Aaron Boupendza'nın ölümü takımda kriz çıkardı! Yabancı oyuncular sahaya çıkmadı
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Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC, dün Meizhou Hakka ile karşılaşmadan önce büyük bir şok yaşadı. Takımın 28 yaşındaki Gabonlu forveti Aaron Boupendza, Hangzhou'daki konutunun 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Çin polisi, olay sonrası başlatılan soruşturmanın ardından Boupendza'nın ölümünün bir kaza olduğunu açıkladı ve dosya kapatıldı. Ancak futbol dünyası ve kulüp taraftarları derin bir üzüntüye boğuldu.

Buna rağmen Zhejiang FC, aynı akşam maça çıkma kararı aldı. Ancak, takımın yabancı oyuncuları yaşanan olayın ardından sahaya çıkmayı reddetti. Maç 2-2 sona ererken, stadyumda sessiz bir hüzün hâkimdi. Taraftarlar, Boupendza'nın formasını sallayarak ve telefon ışıklarıyla onu andı.

Sosyal medyada birçok taraftar, kulübün bu şartlar altında maçı oynatma kararına tepki gösterdi. "Bu maç ertelenmemeli miydi?" gibi yorumlar, duygusal yıkımın boyutunu ortaya koydu.

  • Aaron Boupendza
  • Zhejiang FC

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