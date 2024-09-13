Aaron Boupendza'nın transferinde büyük kaos!

Uzun zamandır transferi kaos konusu olan Aaron Boupendza, Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'e transfer oldu.

TRANSFER AÇIKLANMIŞTI

Mısır ekibi Zamalek, 8 eylül tarihinde Gabonlu golcü Aaron Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

'NE ZAMAN İMZA ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Boupendza'nın 'Ne zaman imza attığımı hatırlamıyorum' deyip Romanya takımı Rapid Bükreş'e imza atmaya gittiği iddia edildi.

Zamalek, Gabonlu golcüyü UEFA'ya şikayet etmek için girişimlerine başladı.

'BEN OLMASAYDIM RAPİD'E GELMEYECEKTİ'

Transferin gerçekleşmesinin ardından Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Zamalek'e imza atmadığını söyleyen Sumuduica, şunları söyledi: "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek. Ben olmasaydım Rapid'e gelmeyecekti ama kulübün mali anlamda gösterdiği çaba da önemliydi. Böyle bir futbolcuyu buraya getirmek kolay değil."

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Bir dönemler ligimizde Hatayspor ile gol kralı olan Boupendza, geçen sezon MLS takımlarından Cincinnatti ile çıktığı 17 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.