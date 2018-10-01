Aaron Harrison: Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın yeni transferi ABD’li oyun kurucu Aaron Harrison, her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Geride kalan sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks forması giyen Harrison, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hazırlık dönemini geride bıraktıklarını aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Sezona başlamak için herkes çok heyecanlı. Sezon öncesi dönemde iyi çalıştık ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Hazırlık döneminde birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Saha içinde ve dışında yapabileceğimiz şeyleri anlama fırsatı bulduk. Sezonu açmak için çok heyecanlıyız. Her maçı ayrı ayrı düşüneceğiz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

- "Baklavayı çok seviyorum"

ABD’li oyun kurucu, Avrupa’da ilk kez forma giyeceğini belirterek, "İlk sezonumda İstanbul gibi bir şehirde yaşadığım için çok şanslıyım. Çok büyük ve imkanı olan bir şehir. Genel olarak ülke de çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Türk yemekleri harika. Baklavayı çok seviyorum. Her türlü imkana burada sahibiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa’da oynanan basketbolun NBA’e göre farklılıklarının olduğunu kaydeden Harrison, "Burada küçük farkları ve kural değişikliklerini öğrenmeye başladım. Basketbol her yerde basketboldur. Avrupa basketboluna adapte olmakta sıkıntı çekmedim." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)