Aatif Chahechouhe sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de
Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe'ya Ç.Rizespor'un ardından eski takımı Sivasspor da talip oldu. Oyuncudan açıklama var
Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe'ya Ç.Rizespor'un ardından eski takımı Sivasspor da talip oldu.
Sarı-lacivertli yönetim, iki teklife, "Bizim açımızdan sorun yok, oyuncuyu ikna edin" yanıtını verdi.
Ancak Aatif'ın sezon sonuna kadar F.Bahçe'den ayrılmak istemediği öğrenildi.
32 yaşındaki yıldız, "F.Bahçe'de yeniden A takıma alındım. Bu fırsatı kullanmak istiyorum. Hedefim F.Bahçe'de kalmak. Ayrılacaksam da bunun kararını sezon sonunda serbest oyuncu olarak vermek istiyorum" dediği bildirildi.
(Sabah)
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