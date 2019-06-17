Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi belli oldu

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve ikinci yarıda Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından seçimini yaptı.

Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aatif Chahechouhe'yu transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki Aatıf, Akdeniz temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

RİZE'YE BÖYLE VEDA ETTİ

Başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rizespor'a şu sözlerle veda etti;

"Geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiğim Rizespor'a, taraftarlarına, başkanımıza, yöneticilerine, sportif direktörümüze, hocamıza ve tüm teknik ekibimize, tüm kulüp çalışanlarımıza ve takım arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Rize'de harika bir 4 ay geçirdim. Rizespor'a gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum. "