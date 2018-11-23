Aatıf Konya’ya Dirar Anderlecht’e

FENERBAHÇE’YE Aatıf ve Dirar piyangosu. Sarı-Lacivertliler’in ara transferde yollarını ayırmayı düşündüğü Aatıf’a Aykut Kocaman’ı takımın başına getiren Konyaspor’un, Dirar’a ise Belçika ekibi Anderlecht’in talip olduğu bildirildi. Yönetim iki oyuncuyu satarak hem bonservis ücreti elde etmeyi hem de yabancı kontenjanını düşürmeyi hedefliyor.