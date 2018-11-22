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Aatif ve Dirar transferde pürüz çıkarmayacak

Fenerbahçe'de Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar, Ocak ayından takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı lacivertli yönetim bu iki ismi elden çıkararak hem yabancı kontenjanını düşürecek hem de mali yükten kurtulacak.

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Fenerbahçe'de affedilme umutları kalmayan Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar, bir yarım sezon daha kadro dışı kalmak istemiyor. İki futbolcu da Ocak ayından Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor.

Takımdan ayrılmayacağını kesin dille ifade eden Kameni'nin yanı sıra Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın olumlu tavrı yönetimde memnuniyet yarattı.

AYRILIKLARIN AVANTAJLARI

Sarı lacivertli yönetim bu iki ismi elden çıkararak hem yabancı kontejanını düşürecek hem de mali yükten kurtulmayı hedefliyor. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın maaş yükünü bertaraf edecek olan Fenerbahçe, bu futbolculardan bonsevis elde etmeyi de umuyor.

(Futbol Arena)

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