Aatif ve Dirar'ın ardından Volkan Demirel de affediliyor

Fenerbahçe'de günlerdir beklenen gelişme dün resmen açıklandı… Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan iki Faslı oyuncusu Aatif ve Dirar'ı yeniden değerlendirme yaparak A takıma geri aldı. Açıklamada, teknik ekibin talebi üzerine böyle bir hamle yapıldığı bildirilirken, futbolcuların 2 Ocak'ta Samandıra'da, 3 Ocak'ta ise Antalya'da başlayacak devre arası hazırlıklarına dahil edileceği duyuruldu. Bu gelişmenin ardından gözler takım kaptanı Volkan Demirel'e çevrildi. Volkan konusunda yönetimin 'özür beklentisi' sürerken, devreye idari menajer Volkan Ballı'nın girdiği öğrenildi.

Ballı'nın yönetim ile Demirel arasında köprü oluşturduğu ve bir görüşme trafiği yaşandığı bildirildi. Şimdilik sessizliğini koruyan Volkan'ın yakın zamanda yönetimle bir araya geleceği ve bu konunun tatlıya bağlanacağı ifade ediliyor.

17 SEZONDA 495 MAÇ

Fenerbahçe forması altında 17 sezonda 495 resmi maça çıkan ve kalesinde 481 gol gören Volkan Demirel, bu maçların 191'inde (%38) ise kalesini gole kapattı. Deneyimli kaleci 23 Şampiyonlar Ligi maçında 39, 31 Avrupa Ligi maçında ise kalesinde 27 gol gördü. Volkan kariyerinde 5 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

OZAN TUFAN'DA ANLAŞMA YOK

F.Bahçe'de kadro dışı oyunculardan bir tek Ozan Tufan'ın dönüşü için bir hamle yapılmıyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Alanyaspor yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Ancak iki taraf arasında henüz anlaşma sağlanmadı. F.Bahçe'nin bu konuyla ilgili kararını yılbaşından sonra vereceği, Ozan'ın sezonun geri kalanında Alanyaspor forması giymesinin çok yüksek bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

(Sabah)