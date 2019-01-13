Aatıf’ta para pürüzü
Fenerbahçe’de af kararı sonrası takıma dönen Aatıf Chahechouhe’ye Ç.Rizespor talip olmuştu.
- StarSpor
Fenerbahçe’de af kararı sonrası takıma dönen Aatıf Chahechouhe’ye Ç.Rizespor talip olmuştu. Sarı-Lacivertliler, Faslı oyuncuyu Mavi-Yeşilli kulübe göndermeyi kabul etti ancak kiralama bedeli konusunda yaşanan pürüz nedeniyle transfer resmiyet kazanamadı.
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