ABD Açık'ın sürpriz şampiyonu Emma Raducanu'dan Indian Wells'e erken veda

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:44

ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Indian Wells Masters Turnuvası'ndaki ilk karşılaşmasında Aliaksandra Sasnovich tarafından elendi.

ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, ilk turu bay geçen dünya 22 numarası Raducanu ile klasmanın 100. basamağındaki Sasnovich karşılaştı.

Belaruslu Sasnovich, Wimbledon'da 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çeken, ABD Açık'ta ise şampiyon olarak büyük bir sürprize imza atan 18 yaşındaki Raducanu'yu 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.