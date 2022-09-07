ABD Açık'ta Caroline Garcia ve Karen Khachanov yarı finalde

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Tek kadınlardaki çeyrek final mücadelesinde, Coco Gauff (12 numaralı seribaşı) ile turnuva öncesi Cincinnati Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Caroline Garcia (17) karşılaştı.

Korttan 6-3 ve 6-4'lük setlerle galip ayrılan 28 yaşındaki Garcia, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı. Garcia, yarı finalde Ons Jabeur'ün (5) karşısına çıkacak.

KHACHANOV, KYRGİOS'U 5 SETTE GEÇTİ

Nick Kyrgios (23) ile Karen Khachanov (27) arasındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.

3 saat 40 dakika süren maçı 3-2 (7-5, 4-6, 7-5, 6-7, 6-4) kazanan Khachanov, kariyerinde ilk defa bir büyük turnuvada yarı finale yükseldi.

26 yaşındaki Khachanov, yarı finalde Casper Ruud'un (5) rakibi oldu.