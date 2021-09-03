ABD Açık'ta dördüncü tura yükselenler belli oldu

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının beşinci gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya klasmanında 74. sırada yer alan İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-0, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen Medvedev, dördüncü tur biletini aldı.
GEÇEN YILIN FİNALİSTİ AZARENKA'DAN ERKEN VEDA
Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçti.
8 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova, Rus Kamilla Rakhimova'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.
9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, geçen yılın finalisti 18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.
12 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 19 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina'yı 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.