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Spor

ABD Açık'ta finalin adı belli oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev finale yükseldi.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:41
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New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında tek erkekler yarı finalleri yapıldı.

2019 finalisti Daniil Medvedev, kariyerinin ilk büyük turnuva yarı finaline çıkan Felix Auger-Aliassime'yi (12 numaralı seribaşı) 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Diğer mücadelede ise ABD Açık'ta 3 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti Alexander Zverev (4) karşılaştı.

Djokovic, kendisini yarı finalde yendikten sonra Tokyo 2020'de altın madalyaya uzanan Zverev'i 3-2'lik (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) skorla eleyerek Medvedev'in rakibi oldu.

Sırp Djokovic'in 31'inci, Rus Medvedev'in de 3'üncü grand slam finaline çıkacağı maç, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Djokovic, 21. şampiyonluğuna ulaşıp "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu kırmaya ve aynı yıl içinde dört büyük turnuvada da şampiyonluğu elde eden 3. erkek tenisçi olmaya çalışacak.

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