7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
  • ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Sabalenka!
Spor

ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Sabalenka!

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon, Amanda Anisimova'yı 2-0 yenen Belaruslu raket Aryna Sabalenka oldu.

7 Eylül 2025 Pazar 01:48
ABD Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Sabalenka!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenen Belaruslu raket Aryna Sabalenka, turnuvada üst üste 2. kez şampiyon oldu.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

  • Aryna Sabalenka
  • Amanda Anisimova
  • ABD Açık

