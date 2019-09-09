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ABD Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın

Andorra karşısında oynadığı futbolla futbolseverlerin tepkisini toplayan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da da aynı tepkilerle karşı karşıya kalıyor.

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ABD Açık tek erkekler finalinde Radael Nadal ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk setini 7-5 kazanan Rafael Nadal, ikinci sette zorlanmadı ve rakibine 6-3 üstünlük kurarak skoru 2-0'a getirdi.

MEDVEDEV GERİ DÖNDÜ

Üçüncü seti 7-5'lik skorla kazanan Rus raket Medvedev, dördüncü sette Nadal'a 6-4 üstünlük sağlamayı başardı ve mücadele final setine taşındı.

SON SÖZÜ NADAL SÖYLEDİ

Rafael Nadal son seti 6-4 kazandı ve yaklaşık 5 saat süren maçta Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek etti. Nadal bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.

23 yaşındaki Medvedev ise kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayarak önemli bir başarıya imza attı. Daniil Medvedev, uzun yıllar sonra bir grand slam finalinde maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren nadir tenisçilerden biri olarak kayıtlara geçti. 

Medvedev, 2000 yılında ABD Açık'ı kazanan Rus tenisçi Marat Safin'in ardından bu turnuvada finale ulaşan bir diğer Rus sporcu olarak tarihe geçmişti.

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