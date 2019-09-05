A Milli Basketbol Takımımız’ın Dünya Kupası’nda 13 yıldır yenilmeyen ABD’ye kök söktürdüğü ancak uzatmada 93-92 kaybettiği karşılaşma, ABD basınında geniş yer buldu.

● The Washington Post: ABD, Türkiye karşısında büyük korku yaşadı. Uzatma sonunda kıl payı yenilgiden kurtuldu.

● The Wall Street of Journal: ABD derin bir nefes aldı. Dünyanın en iyi 17. takımı, neredeyse ABD’yi yeniyordu.

● LA Times: ABD, Türkiye’yi uzatmada zor bela yendi. ABD’nin galibiyetini “Büyük kaçış” başlığıyla veren

● Yahoo Sports ise, “Türkiye kaçırdı, Birleşik Devletler attı ve Amerikalılar büyük Dünya Kupası bozgunundan böyle kaçtı” ifadelerini kullandı. Maça büyük yer ayıran internet sitelerinden

● ballineurope. com, “Türkiye, Çin’de ABD’ye korkunç bir gün yaşattı” derken,

● nbcsports.com, “ABD, Türkler’den zor kurtuldu”,

● theringer.com da, “ABD, Dünya Kupası’ndaki ikinci maçını kazanmak için fazla mesaiye ve şansa ihtiyaç duydu” değerlendirmesinde bulundu.