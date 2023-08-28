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Spor

ABD, Giannis'siz Yunanistan'ı mağlup etti ve tur atladı

ABD erkek Milli basketbol takımı FIBA Dünya Kupası'nda Giannis Antetokounmpo'suz Yunanistan'ı yenerek bir üst tura atlamayı başardı.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
ABD, Giannis'siz Yunanistan'ı mağlup etti ve tur atladı
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ABD erkek Milli basketbol takımı FIBA Dünya Kupası'nda Giannis Antetokounmpo'suz Yunanistan'ı yenerek bir üst tura çıktı.

ABD ekibi, turnuvadaki ilk iki maçını kazanarak son 16'ya girmeye hak kazandı.

ABD ilk olarak, Filipinler'de oynanan maçta Yeni Zelanda'yı 99-72 mağlup ettikten iki gün sonra bugün Yunanistan'ı 109-81 mağlup etti.

Austin Reaves 15 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla takımın en skorer oyuncusu olurken, Jalen Brunson (5/5 şut isabetiyle) ve Anthony Edwards 13'er sayı kaydettiler. Ayrıca Bobby Portis 10 sayıyla, Josh Hart ise 11 ribaundla oynadı.

Georgios Papagiannis, 17 sayıyla Yunanistan'a liderlik etti.

Çarşamba günü Ürdün'e karşı son grup maçını oynayacak olan ABD, ardından Cuma ve Pazar günü sırasıyla Litvanya ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

  • ABD zaferi
  • FIBA Dünya Kupası
  • Giannis

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