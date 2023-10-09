ABD Milli Takımı, seneye Jrue Holiday'i kadroda görmeyi ''çok istiyor''

ABD Milli Takımının, Boston Celtics guardı Jrue Holiday'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda oynamasını "çok istediği" iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, ABD ekibinin Holiday'in 2024'te oynamasıyla büyük oranda ilgilendiğini ve kendisinin 2021'deki Milwaukee Bucks şampiyonluğuna olan katkısından "oldukça etkilendiğini" açıkladı:

"Kaynakların ESPN'e verdiği demece göre ABD Milli Basketbol Takımı, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD Takımına yer alması için Boston Celtics'in All-Star guardı Jrue Holiday'i yakından takip ediyor.

Kaynaklar, 33 yaşındaki Holiday'in henüz kararını vermediğini, ancak genel menajer Grant Hill'in önderlik ettiği ABD'li yetkililerin Holiday'in gelecek yıl ABD Takımı Olimpiyat takımının 12 üyesinden biri olmayı taahhüt edeceğinden umutlu olduklarını söyledi.

ABD Milli Takımı yetkilileri, ABD'nin 2021 yılında altın madalya kazanan takımında Kevin Durant'ten sonra en etkili ikinci oyuncu olarak gördükleri Holiday hakkında ne kadar iyi hissettiklerini tanımlamak için 'sevilen' kelimesini kullanıyor."

Ligdeki en iyi dış bölge savunmacılarından biri olarak kabul edilen Holiday, geçtiğimiz sezon başına 19,3 sayı, 5,1 ribaund ve 7,4 asist ortalamaları yakalamıştı.