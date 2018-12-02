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ABD Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Berhalter getirildi

ABD Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Gregg Berhalter getirildi.

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ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Berhalter ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
 
Bruce Arena'nın ayrılmasının ardından geçici teknik direktörlüğe getirilen Dave Sarachan, ABD Milli Takımı'nda yaklaşık bir yıldır görev yapıyordu.
 
Daha önce İsveç'in Hammarby takımını çalıştıran 45 yaşındaki ABD'li teknik adam Berhalter, 2013'ten bu yana ülkesinin Columbus Crew ekibinde görev alıyordu.

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