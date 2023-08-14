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Spor

ABD son çeyrekte yakaladığı seriyle, İspanya'yı devirdi!

ABD Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında İspanya Milli Takımı'nı 98-88'lik skorla mağlup etti.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
ABD son çeyrekte yakaladığı seriyle, İspanya'yı devirdi!
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ABD Milli takımı, FIBA Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında İspanya milli takımını 98-88 mağlup etti.

FIBA tarafından turnuvanın en favori olarak görülen iki ekibi arasında oynanan hazırlık maçında ABD Milli takımı, Jalen Brunson'ın 9/9 şut isabetiyle 21 sayı bularak takımın en skorer ismi olduğu ve Jaren Jackson Jr.'ın ise 14 sayıyla katkı verdiği karşılaşmada, İspanya'yı son çeyrekte yakaladığı seriyle deplasmanda 98-88 yendi.

ABD, son 10 dakikalık çeyreğe 73-72 önde girerken, arka arkaya yedi sayıyla farkı 97-84'e çıkararak galibiyete ulaşmış oldu.

Tyrese Haliburton, ABD adına benchten gelerek 22 dakika civarı forma giydi ve 12 asist yaparak bu yaz ikinci kez çift haneli asist rakamlarına ulaşmış oldu. Mikal Bridges 12 sayı bulurken, Brandon Ingram, Austin Reaves ve Anthony Edwards üçlüsü 11'er sayı kaydettiler.

Santi Aldama 14 sayıyla İspanya'nın en skorer ismiydi. Willy Hernangomez 13, Alex Abrines 12 ve Juancho Hernangomez ise 11 sayı ile oynadı.

Bu yaz oynadığı üç hazırlık maçından da galip ayrılmayı başaran ABD Milli takımı, turnuva için Manila'ya seyahat etmeden önce iki maç daha oynayacak. ABD ekibi sırasıyla Porto Riko'yu (117-74), Slovenya'yı (92-62) ve İspanya'yı mağlup ettiği karşılaşmalarda ortalama 101.3 sayı kaydederken, bu galibiyetlere 27.7 sayı farkı ortalamasıyla ulaştı.

ABD, bu hafta sonu Yunanistan ve Almanya ile oynayacağı Dünya Kupası öncesi son iki hazırlık maçı için Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine seyahat edecek. Dünya Kupası 25 Ağustos'ta Filipinler, Endonezya ve Japonya'da start alacak.

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