ABD ve Hollanda, çeyrek final için kozlarını paylaşacaklar

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, yarın karşı karşıya gelecek.

Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.