Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha, Amerika'da performansıyla hayal kırıklığı yarattı. İngiliz basını, 32 yaşındaki futbolcunun performansını masaya yatırdı ve Zaha'nın gelecek sezon Galatasaray'a geri dönebileceğini öne sürdü. İşte ayrıntılar...

FRANSA'DAN SONRA AMERİKA

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, devre arasında Fransa'dan ayrılıp MLS ekibi Charlotte'ye kiralık olarak imza atmıştı.

DEVAMI GELMEDİ

Zaha, MLS ekibine iyi başlayıp ilk maçında gol atsa da Fildişili futbolcunun bu performansının devamı gelmedi. Charlotte'de şu ana kadar 5 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

PERFORMANSI GÜNDEM OLDU

İngiliz basını, Zaha'nın Charlotte'deki performansını masaya yatırdı. Give Me Sport'ta yer alan habere göre, Zaha'nın MLS ekibine alışmakta zorluk yaşadığı belirtildi.

İZLENİM DEĞİŞTİ

Zaha'nın Charlotte'deki ilk maçında gol atmasına rağmen geçen sürenin ardından Fildişili futbolcu hakkındaki izlenimin değişmeye başladığı kaydedildi.

"GELECEK YIL GERİ DÖNECEK OLSA DA..."

Give Me Sport'ta yer alan haberde, "Zaha gelecek yıl Türkiye'ye dönecek olsa da kulüp ona bu sezon ona güvenmek istiyordu." ifadeleri yer aldı ve Zaha'nın performansıyla taraftarın da sabrını taşırdığı öne sürüldü.

"GALATASARAY'I ANLIYORUM"

İngiliz basınındaki haberde bir taraftarın görüşüne de yer verildi ve bir taraftarın, "Galatasaray'ın Zaha'yı neden kiralamak istediğini anlamaya başlıyorum. Bazı şeyleri iyi yapıyor ancak pasları kötü ve çok fazla top kaybı yapıyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"BİR AN ÖNCE ANLAMALI"

Öte yandan bir başka taraftar ise, "Zaha'nın sahaya çıkıp istediği gibi olamayacağını bir an önce anlaması gerekiyor. Burası 15 yıl önceki MLS değil!" sözlerini sarf etti.

TRANSFER ŞARTLARI

Galatasaray, Zaha'nın ocak 2026'ya kadar kiralık transferi için Charlotte ile anlaşmaya varmıştı. Zaha için yapılan sözleşmede deneyimli futbolcunun kiralık süresinin uzatılması opsiyonu da yer alıyor. Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi ise haziran 2026'ya kadar devam ediyor.