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Abdoulay Diaby Galatasaray'a yakın

Galatasaray'ın Falcao'nun ardından bir yabancı golcüyü daha kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bu bağlamda gündeme gelen isim ise Abdoulay Diaby.

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Sporting Lizbon forması giyen Abdoulay Diaby'nin Aslan'a yakın olduğu belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu; forvette, sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Diaby'nin kiralanması gündemde. Fransa asıllı Malili futbolcu, bu sezon Sporting formasıyla 2 lig maçında toplam 81 dakika sahada kalmıştı.

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