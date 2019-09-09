Abdülkadir olayı doktorun başını yedi

Bordo-Mavili yönetim, Abdülkadir olayı nedeniyle Bozdağan’la yolları ayırıp yerine Hakan Ayaz’ı getirdi. Bu arada dizinden ameliyat olup, 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Abdülkadir, sosyal medyadan “Hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır” paylaşımında bulundu.