Abdülkadir olayı doktorun başını yedi
TRABZONSPOR’DA AEK ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür’e “Ödem” tespiti konulmasından sonra dizinde “Menisküs yırtığı” çıkması kulüp doktoru Hakan Bozdoğan’ın başını yedi.
- Star Spor
Bordo-Mavili yönetim, Abdülkadir olayı nedeniyle Bozdağan’la yolları ayırıp yerine Hakan Ayaz’ı getirdi. Bu arada dizinden ameliyat olup, 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Abdülkadir, sosyal medyadan “Hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır vardır” paylaşımında bulundu.
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