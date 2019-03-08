Abdülkadir Ömür, Akhisarspor maçında yok
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir, Akhisar maçında riske edilmeyecek.
Abdülkadir Ömür, topuğundaki geçmeyen yara nedeniyle Almanya'ya tedaviye gitmişti.
Almanya'daki doktoru genç oyuncunun en az iki hafta daha dinlenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunmuştu.
Trabzonspor sağlık kurulu da yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tavsiyeye uyma kararı aldı. Abdülkadir, Akhisar maçında riske edilmeyecek.
(Sabah)
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