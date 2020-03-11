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Spor

Abdülkadir Ömür: ''Allah kimseye bu sakatlığı vermesin''

Sakatlığını atlatan ve uzun zaman sonra ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Yeni Malatya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:37 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:37
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Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de görev alan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında konuştu.

Sakatlığı sonrasında sahaya döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden genç oyuncu, "Uzun süreli bir sakatlıktı, yaklaşık 6 ay sonra sahaya çıktım. Allah kimseye bu sakatlığı vermesin. 11'de oynadım, hocam da sağolsun uzun süre verdi. Bugün çok şanssızdım, kendi attığım golleri kaçırdım. Çok mutluyum geri döndüğüm için, umarım Başakşehir maçında da böyle oynayıp kazanırız" dedi.

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen milli oyuncu, "Sağolsun insanlar, özellikle geçen sene altyapıdan 4 oyuncu olarak görev aldığımzıda bizi çok konuştu. Onların takdirine çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse burada şampiyonluk kazanıp, Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Zor bir görev, en iyi şekilde altından kalkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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