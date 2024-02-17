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Spor

Abdülkadir Ömür asist yaptı, Hull City 3 puanı aldı!

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı. Konuk ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

17 Şubat 2024 Cumartesi 20:51 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür asist yaptı, Hull City 3 puanı aldı!
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İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı.

John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 2-1 kazanırken goller; 7 ve 90+4. dakikalarda Jacob Greaves'den geldi. Greaves'in 90+4'te attığı golde asisti Abdülkadir Ömür yaptı.

Huddersfield'ın tek golü ise 90+2'de Jack Rudoni'den geldi.

Hull City'de Ozan Tufan 76 dakika sahada kalırken, Abdülkadir Ömür 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 51'e yükseltirken, Huddersfield 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Southampton ile karşılaşırken, Huddersfield deplamanda Watford'a konuk olacak.

  • Huddersfield
  • Championship
  • Hull City

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