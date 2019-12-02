Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı
Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı maçı tribünden izleyen Abdülkadir Ömür mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Sezon başında sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, dünkü maçı tribünden izledi. 20 yaşındaki futbolcu maç sonu ise şöyle konuştu: "Bir hafta sonra tedavi için Almanya'ya gideceğim. Yaklaşık 2-3 aylık bir tedavi sürecim var. Mart ayında inşallah oynamaya başlayacağım."
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