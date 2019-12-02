Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı

Sezon başında sol diz menisküsünden ameliyat olan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, dünkü maçı tribünden izledi. 20 yaşındaki futbolcu maç sonu ise şöyle konuştu: "Bir hafta sonra tedavi için Almanya'ya gideceğim. Yaklaşık 2-3 aylık bir tedavi sürecim var. Mart ayında inşallah oynamaya başlayacağım."