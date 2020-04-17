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Spor

Abdulkadir Ömür: ''En büyük hayalim Barcelona'da oynamak''

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı. Ömür Lionel Messi ile birlikte Barcelona'da oynamak istiyor.

17 Nisan 2020 Cuma 18:31 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:31
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Karantina günlerini ailesiyle Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçiren Abdülkadir Ömür, kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Köpeği ile birlikte vakit geçirmeyi seven yıldız oyuncu, Süper Lig’in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor.

Genç futbolcu, “Sosa ile pas yapmayı çok seviyorum. Gününde olduğunda enerjisiyle herkesi etkileyen bir yetenek. Iniesta’yı örnek alıyorum. Sahadaki duruşu ve saygınlık olarak önemli bir isim. Yetenek olarak ise beni Messi’ye benzettikleri için 2-3 sene içinde eğer ona yetişebilirsek onunla birlikte oynama hayalim var. En büyük hayalim Barcelona’da forma giymek” ifadelerini kullandı.

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