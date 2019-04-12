Abdülkadir Ömür gol anını anlattı

Trabzonspor'un Bursaspor'u 1-0 yendiği maçta 25 metreden gol atan ve takımına galibiyeti getiren Abdulkadir Ömür, maçın ardından konuştu.

Attığı güzel golü yorumlayan genç futbolcu, ''Top geliyordu, vurduk ayak içi. Gol oldu... Devre arası oyuna girmek için hazırlanıyordum. Gireceğimi biliyordum. Bu vuruşlara çalışıyoruz. Her idmandan sonra şut çalışması yaparız. '' sözlerini kullandı.

''SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

Çok iyi bir takım olduklarını belirten Abdulkadir, ''Zaten formdaydık. Fenerbahçe maçına kadar iyi bir seriyle devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir takımız. Yerlisi yabancısı ile birbirimize bağlıyız. Ailemizden daha çok birbirimizle vakit geçiriyoruz.'' dedi.