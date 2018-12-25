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Abdülkadir Ömür için M.City, Liverpool ve Roma devrede

Trabzonspor'un süper genç yıldızı Abdülkadir Ömür için İngiliz devi M.City, Liverpool ve İtalyan kulübü Roma devreye girdi.

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Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan genç fubtolcu Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için bonservis bedeli olarak kapıyı 30 milyon eurodan açtı. 

Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa'dan dev talipler sıraya girdi. Menajerler aracılığıyla bordo mavili kulüple temasa geçen Manchester City, Liverpool ve Roma futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Trabzonspor yönetiminin, Abdülkadir Ömür için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi. 

Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta foma giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)

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