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Abdülkadir Ömür İtalya'da 'Altın çocuk' listesinde

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer radarına takılan Abdülkadir Ömür, 'Altın çocuk' listesine girdi.

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19 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan basınında Tuttosport tarafından düzenlenen yılın genç futbolcusu ödüllerinin oylamasında tek Türk futbolcu olarak listeye dahil oldu.
 
100 futbolcunun yer aldığı listede 66. sırada bulunan Abdülkadir için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada oy kampanyası başlattı.
 
MİLLİ TAKIM'A DA SEÇİLDİ
 
Abdülkadır Ömür, performansıyla takdir toplayarak Euro 2020 Elemeleri için A Milli Takım kadrosuna alındı ve Fransa ile İzlanda maçlarında forma şansı buldu.
 
 
 

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