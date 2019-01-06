Abdülkadir Ömür Liverpool iddialarına cevap verdi

"Liverpool çok önemli bir kulüp, tekliflere kulübümüzün onay vermesi gerek. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durum yok. Kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Önceliğim Trabzonspor'da başarı elde etmek. Avrupa'da oynama hedefi her futbolcunun hayalidir tabi ve inşallah bir gün ben de orada oynarım"