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Abdülkadir Ömür Liverpool iddialarına cevap verdi

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, hakkında çıkan Liverpool iddialarına yanıt verdi. Avrupa hayalinin olduğunu söyleyen Abdülkadir öncelikli hedefinin ise Trabzonspor'da başarılar elde etmek istediğini söyledi.

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"Liverpool çok önemli bir kulüp, tekliflere kulübümüzün onay vermesi gerek. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durum yok. Kulüp git derse gideriz, kal derse kalırız. Önceliğim Trabzonspor'da başarı elde etmek. Avrupa'da oynama hedefi her futbolcunun hayalidir tabi ve inşallah bir gün ben de orada oynarım"
 

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