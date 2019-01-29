16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3487
  • 6,1261
  • 225.053
  • 101.449
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdülkadir Ömür Liverpool ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilenen Fatih Tekke, oyuncunun Liverpool'a gitmesi için ön ayak oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla gelecek adına çok iyi sinyaller veren ve bu sezon üstüne koyarak giden Abdülkadir Ömür Liverpool ile anlaşmaya vardı.
 
Trabzonspor’un alt yapısından yetişen ve bu sezon 20 maçta 2 gol 4 asistlik istatistiğiyle ön plana çıkan 19 yaşındaki Abdülkadir için Avrupa devleri sıraya girmişti. Roma, Benfica, Leicester, Wolfsburg gibi takımların resmi olarak bordo mavili kulübün kapısını çaldığı süper yeteneği Liverpool bitirirken bu transferde İstanbulspor’un hocası Fatih Tekke’nin önemli bir rol oynadığı belirtildi.
 
En başından beri Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilenen, hatta yıldız futbolcunun ailesinin tek sorumlu ve yetkili olarak gördüğü Fatih Tekke, milli futbolcunun Liverpool’a gitmesine onay verdiği öğrenilirken, resmi imzaların sezon sonunda atılacağı ifade edildi. Jurgen Kloop’un yakından takip ettiği Abdülkadir Ömür, Alman teknik adamın büyük beğenisini kazanırken, oyuncunun ‘tek hayalim Avrupa’da oynamak’ açıklamaları transfer sürecini kolaylaştırdığı bildirildi. (Akşam)

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM raportörü Kaşıkçı cinayet mahalinde

BM raportörü Kaşıkçı cinayet mahalinde

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

Soyer’e, İP'liler tepki gösterdi

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

FETÖ imamından kumpasçı müdüre: Gözaltına alınacaksın

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Müjde: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
 

POPÜLER HABERLER

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

CHP´nin İzmir adayı Tunç Soyer kimdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA