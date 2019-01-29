Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla gelecek adına çok iyi sinyaller veren ve bu sezon üstüne koyarak giden Abdülkadir Ömür Liverpool ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor’un alt yapısından yetişen ve bu sezon 20 maçta 2 gol 4 asistlik istatistiğiyle ön plana çıkan 19 yaşındaki Abdülkadir için Avrupa devleri sıraya girmişti. Roma, Benfica, Leicester, Wolfsburg gibi takımların resmi olarak bordo mavili kulübün kapısını çaldığı süper yeteneği Liverpool bitirirken bu transferde İstanbulspor’un hocası Fatih Tekke’nin önemli bir rol oynadığı belirtildi.

En başından beri Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilenen, hatta yıldız futbolcunun ailesinin tek sorumlu ve yetkili olarak gördüğü Fatih Tekke, milli futbolcunun Liverpool’a gitmesine onay verdiği öğrenilirken, resmi imzaların sezon sonunda atılacağı ifade edildi. Jurgen Kloop’un yakından takip ettiği Abdülkadir Ömür, Alman teknik adamın büyük beğenisini kazanırken, oyuncunun ‘tek hayalim Avrupa’da oynamak’ açıklamaları transfer sürecini kolaylaştırdığı bildirildi. (Akşam)